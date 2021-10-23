CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Baiano, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Lebogang Phiri, Boldrin, Yannick Bolasie, Deniz, Pohjanpalo

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Donk, Tomáš Břečka, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Trávník, Sadiku, Tarkan, Jørgensen, Umut Bozok

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 23 Ekim Cumartesi saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.