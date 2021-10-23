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    • Spor
    • 23.10.2021 13:33
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    • 23.10.2021 13:33
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    CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 10. haftasında heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. 9 haftada 1 puan toplayarak ateş hattında bulunan Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşamda ilk düdük 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

    Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
    Rizespor: Gökhan, Baiano, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Lebogang Phiri, Boldrin, Yannick Bolasie, Deniz, Pohjanpalo
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Donk, Tomáš Břečka, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Trávník, Sadiku, Tarkan, Jørgensen, Umut Bozok

    ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
    Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 23 Ekim Cumartesi saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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    Haberler Spor CANLI | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle
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