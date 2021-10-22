MHK'da Serdar Tatlı dönemi sona erdi

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu. Tokat'ın istifası sonrasında Tatlı'ya "Ben istifa ettim. Sen niye duruyorsun" dediği öğrenildi. Son 20 yılda istifa eden 14. Merkez Hakem Kurulu oldu.

TATLI'NIN AYRILMASI GÜNDEMDE DEĞİLDİ

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 20 kulübün Tatlı'nın ayrılması için herhangi bir görüş belirtmediğini belirterek, "Sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir" dedi.