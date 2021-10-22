Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    MHK'da Serdar Tatlı dönemi sona erdi

    MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Son 20 yılda istifa ede1n4 . Merkez Hakem Kurulu oldu. İddialara göre 1 gün önce görevi bıraka n Metin Tokat, Tatlı’ya “Ben istifa ettim sen niye duruyorsun” ddei...

    Tatlı dönemi sona erdi

    MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu. Tokat'ın istifası sonrasında Tatlı'ya "Ben istifa ettim. Sen niye duruyorsun" dediği öğrenildi. Son 20 yılda istifa eden 14. Merkez Hakem Kurulu oldu.

    TATLI'NIN AYRILMASI GÜNDEMDE DEĞİLDİ
    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 20 kulübün Tatlı'nın ayrılması için herhangi bir görüş belirtmediğini belirterek, "Sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Putin’den dikkat çeken açıklama: Erdoğan haklı
    Haberler Spor MHK'da Serdar Tatlı dönemi sona erdi
        SON DAKİKA