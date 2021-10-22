Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme

Önceki gün takımla bir araya gelerek, "Kafanızı boşaltın öyle gelin. Ligdeki en kritik maçlardan birini oynayacağız. Üst üste aldığımız kötü sonuçlara 'dur' deme vakti. Beşiktaş , üç maç üst üste kötü oynayıp kaybetmez. Sadece çalıştıklarımızı sahaya taşıyın yeter" sözlerini sarf eden Yalçın, derbiyle yeni bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.