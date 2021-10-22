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    • Spor
    • 22.10.2021 10:05
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    • 22.10.2021 10:05
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    Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme

    Ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla büyük yara alan Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını uyardı. Beşiktaş'ın derbiye tam kadro çıkması bekleniyor.

    Beşiktaş’ta derbi öncesi yüzleri güldüren gelişme

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 3. maçında Sporting'e kaybeden Siyah-Beyazlılar, bu mücadele sonrasında pazartesi günkü Galatasaray karşılaşmasına moral için çıkacak. Derbiyi kazanıp hem ligdeki hem de Avrupa'daki negatif görüntüyü silmeyi planlayan Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda takım, dün günü izinli geçirdi.

    Önceki gün takımla bir araya gelerek, "Kafanızı boşaltın öyle gelin. Ligdeki en kritik maçlardan birini oynayacağız. Üst üste aldığımız kötü sonuçlara 'dur' deme vakti. Beşiktaş , üç maç üst üste kötü oynayıp kaybetmez. Sadece çalıştıklarımızı sahaya taşıyın yeter" sözlerini sarf eden Yalçın, derbiyle yeni bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

    DEĞİŞİM YAŞANACAK...
    Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbide Beşiktaş, ideal 11'ine geçiş yapacak. Kalede Ersin Destanoğlu'na görev verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın, savunma hattını; Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın üzerine kurup Sporting mücadelesinde görevlendirdiği Fabrice N'Sakala'yı kulübeye çekecek.

        Orta alanda Josef de Souza, Miralem Pjanic, Alex Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan Karaman'ı karşı hatta da Rachid Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi planlanıyor. Kara Kartal'ın forvet hattındaki gol silahı ise yine Michy Batshuayi olacak.

        ATİBA, TAKİP ALTINDA
        Siyah-Beyazlılar'da tedavileri devam eden Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'ın ise derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kanadalı ön libero, bugün takım idmanında yer alırsa derbide oynama ihtimali olacak.

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