Futbol camiasında bir süredir istifası konuşulan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile ilgil son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Serdar Tatlı kimdir, istifa mı etti? MHK Başkanı Serdar Tatlı neden istifa etti, yerine kim gelecek?