Futbol camiasında bir süredir istifası konuşulan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile ilgil son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Serdar Tatlı kimdir, istifa mı etti? MHK Başkanı Serdar Tatlı neden istifa etti, yerine kim gelecek?
MHK BAŞKANI SERDAR TATLI NEDEN İSTİFA ETTİ, YERİNE KİM GELECEK?
Son dakika haberleri... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Tatlı'nın istifa edeceği günlerdir futbol camiasında konuşuluyordu.
Ayrıntılar geliyor...
SERDAR TATLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 Şanlıurfa doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Tatlı,1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babasıdır.
Eski Türk futbol hakemi Tatlı, Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetti. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının da oğludur.