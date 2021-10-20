Red Bull Neymar Jr’s Five’ta 2 finalist belli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta ilk finalistler belli oldu. Türkiye ayağındaki ilk eleme 16 Ekim'de Gaziantep'te yapıldı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Geegen Press ve San Marino finalde mücadele etmeye hak kazandı.

DARÜŞŞAFAKA'NIN İKİ MAÇINA COVİD ENGELİ

Darüşşafaka'nın bugün FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-NET, 24 Ekim Pazar günü ise ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol ile yapacağı müsabakalar takım ile teknik kadrodaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Açıklamada, Hapoel maçı için bilet alan taraftarların haklarının saklı kalacağı belirtildi.

PAU GASOL'A ÜSTÜN LİYAKAT NİŞANI VERİLDİ

İspanya'da koalisyon hükümeti kısa bir süre önce profesyonel kariyerini sonlandıran eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararını aldı. 41 yaşındaki Gasol, 18'i NBA'de olmak üzere 21 sezon profesyonel olarak basketbol oynadı.

NWAKAEME'DEN İYİ HABER GELMEDİ

Derbide sakatlanan Nwakaeme'nin sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Nijeryalı yıldızın Göztepe deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

U19 TAKIMINA MORAL ZİYARETİ

Abdullah Avcı, UEFA Gençler Ligi'nde bugün Bosnak ekibi Zvijezda ile karşılaşacak U19 takımının antrenmanını ziyaret etti. Bu tarz maçların oyunculara önemli katkılar sağladığını belirten Avcı, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gelişiminizi sürdürmeli ve hedefinizi A takım olarak belirlemelisiniz" dedi.

ALTAY'DA SAKATLIK KABUSU VAR

Haftayı Karagümrük yenilgisi ile kapatan Altay adeta revire döndü. İzmir ekibinde Murat Akça 4 hafta forma giyemeyecek. Poko, Bamba, Cem, Eren, Aka ve Rodriguez'in de tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

FENERBAHÇE 4'TE 4 YAPTI

Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi ve 4'te 4 yaptı. VakıfBank ise deplasmanda Karayolları'nın 3-0 mağlup etti.

HAKEMLER AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanındaki sınavında Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak. Fenerbahçe-Antwerp maçında ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov düdük çalacak.

MORUTAN'A UYARI GELDİ

Galatasaray yarın Lokomotiv Mostova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Fatih Terim'in dünkü idmanda Olimpiu Morutan ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Rumen yıldızı topu ayağında çok fazla tuttuğu için uyardığı ve "Bazen basit oynamalısın" dediği belirlendi.

FUTBOL FEDERASYONU'NDAN İLYAS TÜFEKÇİ'YE ZİYARET

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreteri Kadir Kardaş, ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti. Moral ziyaretinde eski milli oyuncuya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi.

HAMZAOĞLU: GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKMEK İSTİYORUZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kasımpaşa maçıyla iyi bir başlangıç yapıp geçmişe bir sünger çekmek istiyoruz" dedi. Hamzaoğlu "Eksik oyuncularımız var ama bu bahane değil. Gökhan Gönül'ün tedavisi Almanya'da devam ediyor. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Bu maç son şansımız!" ifadelerini kullandı.

KRUSE'YE 4.5 MİLYON TAZMİNAT ÖDENDİ

Kruse'nin tazminatı için kasadan 4.5 milyon Euro çıktığı bildirildi. Bu rakamın 3 milyon 750 bini Kruse'ye, 750 bini ise menajer ve avukatlara ödendi.

MHK'DE TOKAT İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki hakem kararları ile ilgili flaş tepkisi sonrası MHK'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. TFF, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'nun göreve getirilidği duyuruldu.

FENER'DE 4 İSME PFDK ŞOKU

Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Fenerbahçe, şimdi de 2 oyuncusunun ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Osayi Samuel, Trabzon maçı sonrasında attığı küfürlü tweet sebebiyle 'hakareti' Altay Bayındır ise maçtaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca başkan Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik de yaptıkları açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildiler.

AJAX DORTMUND'U YIKTI 3'TE 3 YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Dortmund'u 4-0 yendi. Diğer sonuçlar: C.Brugge-M.City: 1-5, PSG-Leipzig: 3-2, A.Madrid- Liverpool: 2-3, Porto-Milan:1-0, Inter-Sheriff: 3-1, Shakthar-Real Madrid: 0-5.

İLK 45'TE 3 KORNER GOLÜ

Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçın ilk 45 dakikası 3 korner golüne sahne oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çok uzun bir aranın ardından bir maçın ilk yarısında 3 korner golü atılmış oldu.