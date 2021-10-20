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    Michael Kraft'ın takımdan ayrılışı Altay Bayındır'ı etkiledi!

    Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır son dönemlerde yaptığı hatalar sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Türkiye’nin Karadağ ile oynadığı ve 2-2 sona eren maçta yenilen son golde barajın kurulmasındaki hata, son Trabzon maçında yenilen ilk golde yine baraj hatasının olması dikkat çekti. Yine Sivas maçında da yenilen golde de Altay topu kaybettikten sonra penaltıya sebebiyet vermişti.

    Kraft sendromu
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    Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır son dönemlerde yaptığı hatalar sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı ve 2-2 sona eren maçta yenilen son golde barajın kurulmasındaki hata, son Trabzon maçında yenilen ilk golde yine baraj hatasının olması dikkat çekti.

    Yine Sivas maçında da yenilen golde de Altay topu kaybettikten sonra penaltıya sebebiyet vermişti.

        AYRILIK SONRASI HATALAR ZİNCİRİ GELDİ
        Üst üste gelen bu hataların sebebi sorgulanmaya başlandı.

        Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Altay Bayındır'ın Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'ın ayrılmasından sonra bu hataları yaptığı ve Alman çalıştırıcının eksikliğini hissetdiği iddia edildi.

        GELİŞİMİNDE BÜYÜK KATKISI OLMUŞTU
        Zira Alman kaleci antrerörü Michael Kraft, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrasındaki gelişiminde ciddi katkıları olmuştu.
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            Haberler Spor Michael Kraft'ın takımdan ayrılışı Altay Bayındır'ı etkiledi!
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