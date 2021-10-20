Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu toplanıyor! TFF ve MHK yetkilileri de katılacak

Türk futbolunda köklü bir değişim için geri sayıma geçildi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHK ile alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Süleyman Hurma ve alt lig temsilcileri ile birlikte bugün bir araya gelecek. Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler konusunda geniş bir dosya hazırlandığı öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin İspanya'da uygulanan hakem atama modelini Türkiye'de de uygulanabilir kılmak için yaptığı çalışmalar da tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşılarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Ayrıca hakemliğe başlama aşamasından itibaren akraba ilişkileri, yeterlilik ve hakem seçme kriterlerinin de değiştirilmesinin hedeflendiği de belirledi.

Yunus Emre SEL