Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı son 16 maçta 12 yenilgi aldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında Portekiz'in Sporting Lizbon kulübüne mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki performansıyla dibe vurdu... Siyah-Beyazlılar, Sporting'e kaybederek son 16 Avrupa maçında 12. yenilgisini aldı. Kartal diğer 4 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılırken, bu maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Avrupa arenasında son galibiyetini 2019 yılında Bratislava karşısında alan Beşiktaş, son 16 Avrupa sınavında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış oldu. Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla da dikkati çekti. Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin toplamda kaydetmiş olduğu 36 golüne engel olamadı. Performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

ERSİN DESTANOĞLU KALEYİ DEVRALDI

Ligdeki Başakşehir maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Sergen Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ise Ersin Destanoğlu'na 11'de şans verdi.