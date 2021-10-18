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    • 18.10.2021 18:44
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    Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu belli oldu: Mehmet Topal, N'Koudou ve Atiba yok

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i maç kadrosuna dahil etti.

    Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.



    İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kadrosu açıklandı.

    PJANIC KADRODA!
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadroya dahil etti.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu belli oldu: Mehmet Topal, N'Koudou ve Atiba yok
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