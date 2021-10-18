Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu belli oldu: Mehmet Topal, N'Koudou ve Atiba yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kadrosu açıklandı.
PJANIC KADRODA!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadroya dahil etti.