Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı öncesi Sergen Yalçın'dan iddialı sözler! Pjanic oynayacak mı?

KAMP YAPIYORUZ

Bugün kamp yapıyoruz. Normal prosedürde yapıyoruz ama bazı özel durumlar olduğunda oyuncular evde dinlensin diye yapmıyoruz. Herhalde böyle sorunlar sadece bizim ülkede oluyor. İşler biraz kötü gidince 'Kamp yapmıyor musunuz' gibi 50 tane soru ortaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerde kalırsak Avrupa'da pek şansımız olmaz. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız maçlarda yaşıyoruz. Dortmund maçında bile çok mücadele ettik ama yine de yakalayamadık o seviyeyi.

Sporting'e karşı iyi mi oynarız, kazanır mıyız bilemiyorum ama iyi hazırlandık. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.

PJANIC OYNAYACAK

N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting maçında N'Sakala oynayacak. Miralem Pjanic de Sporting karşısında oynayacak. Kalede Ersin görev yapacak ve Alex Teixeira ilk 11'de olacak.