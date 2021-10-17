Vitor Pereira, Trabzonspor derbisi öncesinde oyuncularına cesaret verdi! En iyi olduğumuzu gösterelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzon derbisi öncesinde dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyucularına motive edici bir konuşma yaptı.
KAZANALIM ZİRVEDE YALNIZ KALALIM
Pereira şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzon derbisi öncesinde dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyucularına motive edici bir konuşma yaptı.
KAZANALIM ZİRVEDE YALNIZ KALALIM
Pereira şu ifadeleri kullandı:
Çok iyi hazırlandık sakatlarımız da bir bir geri döndü. Sadece sahaya çıkacak olan değil kenardan gelcek oyuncularımızda da yüksek bir kaliteye sahibiz. Geriye sadece gücümüzü ve potansiyelimi sahaya yansıtmak kaldı. Trabzonspor'u sahalarında yenelim ve zirvede yalnız kalalım.
SON VURUŞLARDA SAKİN OLMALIYIZ
Bu maçtaki en büyük rakibimiz savunmadan çıkarken yapacağımız top kayıpları ve ardından savunmada eksik yakalanmak olur. En büyük dikkati 1. bölgeden çıkmaya vermeliyiz. Basit ve çabuk oynamalıyız. Kaptığımız toplar en büyük kozumuz olacak. Son vuruşlarda sizlerden sakinlik ve beceri bekliyorum.
KORKULAN OLMADI GUSTAVO İLK 11'DE
Fenerbahçe'de derbi öncesinde Luiz Gustavo sevinci yaşandı. Bu sezonki resmi maçların Olympiakos karşılaşması hariç tamamında 90 dakika sahada kalan Brezilyalı ön libero 2 günlük aranın ardından takıma katıldı. Gustavo 2 gün üst üste idmanlara çıkmamış kulüpten de bir açıklama gelmemişti. Gustavo'nun ağrılarının tamamen geçtiği ve Trabzonspor derbisinde ilk 11'de yer alacağı ifade edildi.