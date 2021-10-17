Vitor Pereira, Trabzonspor derbisi öncesinde oyuncularına cesaret verdi! En iyi olduğumuzu gösterelim

Çok iyi hazırlandık sakatlarımız da bir bir geri döndü. Sadece sahaya çıkacak olan değil kenardan gelcek oyuncularımızda da yüksek bir kaliteye sahibiz. Geriye sadece gücümüzü ve potansiyelimi sahaya yansıtmak kaldı. Trabzonspor'u sahalarında yenelim ve zirvede yalnız kalalım.