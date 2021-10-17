Fenerbahçe'de dev hayal kırıklığı! 3.5 milyon Euro'luk Okaka yerine 6 milyon Euro'ya Samatta'yı aldılar

Fenerbahçe'de şu anda Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Okaka pişmanlığı yaşanıyor. Transferin son gününde Başakşehir'e katılan Okaka Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
İtalyan golcü önceki gün oynanan ve Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı. Oysa Okaka, ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Okaka için temasta bulunmasının ardından gol sayısının az olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taratarlardan tepki almıştı.