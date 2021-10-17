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    Fenerbahçe'de dev hayal kırıklığı! 3.5 milyon Euro'luk Okaka yerine 6 milyon Euro'ya Samatta'yı aldılar

    Fenerbahçe geçtiğimiz yılın eylül ayında Okaka’yı istedi. Ancak gelen eleştiriler üzerine vazgeçildi. 3.5 milyon Euro’ya Okaka yerine 6 milyona Samatta tercih edildi. Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti.

    Okaka pişmanlığı

    Fenerbahçe'de şu anda Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Okaka pişmanlığı yaşanıyor. Transferin son gününde Başakşehir'e katılan Okaka Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

    İtalyan golcü önceki gün oynanan ve Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı. Oysa Okaka, ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

    Geçtiğimiz yılın eylül ayında Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Okaka için temasta bulunmasının ardından gol sayısının az olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taratarlardan tepki almıştı.

        Bunun üzerine 3.5 milyon Euro maliyetli Okaka'dan vazgeçildi ve onun yerine 6 milyona Samatta transferi yapıldı. Ancak Samatta'nın ciddi bir katkı alınamadığı gibi Okaka'nın Süper Lig kariyerine fırtına gibi başlaması Sarı-Lacivertli yönetimi ciddi bir pişmanlığa itti.

        32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti.

        HEM GÜÇLÜ HEM DE YETENEKLİ
        Stefano         Okaka fizik gücü ile teknik kapasitesini birleştirmeyi başaran bir golcü olduğu ortaya koydu. Nijerya asıllı İtalyan golcünün Başakşehir'in 3 galibiyetinde de büyük katkısı oldu.
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