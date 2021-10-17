Fenerbahçe, Trabzonspor derbisi için kadroyu ayarladı! Önde Berisha arkada Mesut Özil ve Rossi

Fenerbahçe'nin bu aşam oynanacak Trabzonspor derbisinde ileri üçlüde hangi isimlerin forma giyeceği herkesin merak konusuydu.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre teknik direktör Vitor Pereira kritik derbide Mesut Özil-Diego Rossi-Mergim Berisha üçlüsüne şans verecek.

Portekizli teknik adamın antrenmanlarda ağırlıklı olarak bu oyuncuları bir arada denediği ve son dakikada bir değişikliğe gitmezse bu üçlü ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Berisha'nın arkasında Mesut Özil'i pasör, Rossi'yi ise adam eksilten ve rakibin arkasına sarkan oyuncu rolünde tercih edeceği belirtiliyor.

Ekvador Milli Takım'ından geç dönen Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas'ın da maçın 2. yarısında büyük ihtimalle şans bulacağı, formun yakalayan Serdar Dursun'un da yine 2. yarıda hamle oyuncusu olarak düşünüldüğü de gelen haberler arasında.

MESUT ÖZİL TAM KONSANTRE

Milli arada yapılan idmanlarının tamamında yer alan Mesut Özil'in derbiye çok iyi hazırlandığı bildirildi. Pereira'nın özel bir görüşme yaptığı oyuncu derbide takımına liderlik edecek.