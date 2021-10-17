Cengiz yönetimine idari ibra şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ÖNCE SAMANDIRA'DA ÇALIŞTILAR SONRA TRABZON'A UÇTULAR

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Basına kapalı yapılan antrenmanın tamamı taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. İrfancan ve Gustavo takımla birlikte çalıştı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanın ardından Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Trabzon'a hareket etti.