Cengiz yönetimine idari ibra şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray'da pandemi nedeniyle ertelenen 2019 yılı olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurulda söz konusu dönemde görev yapan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Cengiz döneminin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ibra kararı sonrası "Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur" ifadelerini kullandı.
SON İDMANDA ÇİFT FORVET!
Cimbom dün yaptığı idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim'in son taktik çalışmada Halil ve Diagne'yi ileride beraber oynattığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Kerem'i dinlendirerek 11'de Emre Kılınç'ı oynatması bekleniyor. Cezalı Marcao ve Berkan Kutlu bu akşam takımdaki yerini alamayacak.
CİMBOM ZORLU SINAVDA
Zirve yarışında pun kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, ligin yenilgisiz takımı Konyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'ndaki kritik maç 16.00'da başlayacak.