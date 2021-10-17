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    Cengiz yönetimine idari ibra şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Galatasaray'da pandemi nedeniyle ertelenen 2019 yılı olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurulda söz konusu dönemde görev yapan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Cengiz döneminin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ibra kararı sonrası "Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur" ifadelerini kullandı.

    Cengiz yönetimine idari ibra şoku!

    Galatasaray'da pandemi nedeniyle ertelenen 2019 yılı olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurulda söz konusu dönemde görev yapan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Cengiz döneminin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ibra kararı sonrası "Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur" ifadelerini kullandı.

    SON İDMANDA ÇİFT FORVET!
    Cimbom dün yaptığı idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim'in son taktik çalışmada Halil ve Diagne'yi ileride beraber oynattığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Kerem'i dinlendirerek 11'de Emre Kılınç'ı oynatması bekleniyor. Cezalı Marcao ve Berkan Kutlu bu akşam takımdaki yerini alamayacak.

    CİMBOM ZORLU SINAVDA
    Zirve yarışında pun kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, ligin yenilgisiz takımı Konyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'ndaki kritik maç 16.00'da başlayacak.

        KARTAL EVİNDE TESLİM
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 70-68 yendi. Geçen sezonun flaş takımı olan Siyah-Beyazlılar böylece 4. maçında 3. mağlubiyetini yaşadı. Diğer sonuçlar: Karşıyaka- Bursaspor: 76-62, Galatasaray-Bahçeşehir: 78-85, T.Telekom- Darüşşafaka: 59-46.

        FİLEDEKİ DERBİ MAÇTA ZAFER FENERBAHÇE'NİN
        F.Bahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank'ı 3-1 yendi. Fenerbahçe maçı 31-29, 29-31, 19-25, 14-25'lik setlerle kazandı. Diğer sonuçlar: PTT-Aydın BŞB: 3-1, Nilüfer Bld-Karayolları: 3-1,Galatasaray-Kuzeyboru: 3-0Mert Grup Sigorta-Bolu Bld: 3-2, Sarıyer Bld-Eczacıbaşı Dynavit: 2-3, THY-Yeşilyurt: 3-0 .

        PENDİKSPOR AKHİSAR'I 4 GOLLE MAĞLUP ETTİ
        TFF 2. Lig'de 8. hafta dün oynanan 3 maçla start aldı. Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda Ankara Demirspor evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'u tek golle geçti. Pendikspor ise evinde Akhisarspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Kırmızı Grup'ta ise tek maç oynandı. Etimesgut Belediyespor evinde Sarıyer'i 1-0'lık skorla yendi.

            LİVERPOOL EVİNDE WATFORD'U DAĞITTI: 5-0
            İngiltere Premier Lig'de Liverpool deplasmanda Watford'u 5-0'lık skorla devirdi. Liverpool'un gollerini 9. dakikada Sadio Mane, 46, 52 ve 90'da Roberto Firmino ile 54'te Muhammed Salah kaydetti. Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

            ATİBA DERBİYİ KAÇIRACAK
            Başakşehir maçında sakatlanan Atiba'nın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak akalacağı bildirildi. Atiba Sporting ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.

            ANKARAGÜCÜ ZİRVEYE GÖZ KIRPTI
            TFF 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Ankaragücü bu sonuçla puanını 19'a yükseltti ve lider Ümraniyespor'la aynı puana sahip olmasına karşın averajla 2. sırada kaldı. Ankaragücü'ne 3 puan getiren golleri 29'da Erdem Özgenç ve 84'te Yusuf Abdioğlu kaydetti. Ev sahibi Bandırma'nın golü 17'de Guido'dan geldi. Bandırmaspor 49'. dakikada Akabueze ile penaltıdan yararlanamadı.

                ÖNCE SAMANDIRA'DA ÇALIŞTILAR SONRA TRABZON'A UÇTULAR
                Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Basına kapalı yapılan antrenmanın tamamı taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. İrfancan ve Gustavo takımla birlikte çalıştı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanın ardından Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

                ALPEREN ŞENGÜN'DEN SPURS'A DOUBLE-DOUBLE
                NBA'de milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'a 126-98 yenilmekten kurtulamadı... Maça ilk 5'te başlayan Alperen Şengün, 24 dakika 52 saniye süre alıp, 15 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

                FENERBAHÇE SAFİPORT SEZONU FARKLI AÇTI!
                Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun açılış maçında Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 89-57'lik mağlup etti. Diğer sonuçlar: Botaş-Galatasaray: 65- 71, Bursa BŞB-Antalya 07: 75-76.

                    KASIMPAŞA-GÖZTEPE ALTAY-KARAGÜMRÜK
                    Süper Lig'de bugün Galatasaray- Konya ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçları dışında iki maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 16.00'da ise Altay sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

                    SİVAS'TA MÜTHİŞ DÜELLO
                    Süper Lig'de Sivasspor ile Antalyaspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı: 2-2... Ev sahibi Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçerken, 24'te Antalyasporlu Fredy skoru eşitledi: 1-1. Konuk ekip Antalyaspor'da 42. dakikada Doğukan Sinik takımını üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Sivasspor ilk yarının sonlarında beraberlik golünü attı. 45+4'te Kayode skoru belirleyen golü attı. Öte yandan Antalya'da futbol sorumlusu olan Nuri Şahin, kulübede kalırken, maça dahil olmadı... Sivasspor puanını 10 yaparken, Antalyaspor 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Adana Demir'i ağırlayacak. Antalya, Başakşehir'i konuk edecek.

                    YENİ MALATYASPOR 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ
                    Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörü Marius Sumudica yönetimindeki ilk maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve kötü gidişe son verdi. Yeni Malatyaspor zorlu deplasmanda 35. dakikada Tetteh'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın sonucunu ise 55. dakikada Simon Deli'nin kendi kalesine attığı gol belirledi. Adana Demirspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de dün akşam sona ermiş oldu.

                        KARADENİZ DERBİSİ GİRESUNSPOR'UN
                        Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde GZT Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Çotanaklar'ın gollerini Selim Ay (kk.) ve Champness attı. Rize'de Boyd 11. dakikada kırmızı kartla atıldı.
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                        Haberler Spor Cengiz yönetimine idari ibra şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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