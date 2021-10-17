Bu maça yürek dayanmaz! Trabzonspor ve Fenerbahçe liderlik maçında Akyazı'da kozlarını paylaşacak

Her maçları aynı bir heyecana sahne olan Trabzonspor ve Fenerbahçe bu akşam liderlik maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak olan dev maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

18 puanı olan Bordo- Mavililer ezeli rakibini yenerse 21 puanala ligin zirvesinde kalacak. Haftaya 19 puanla lider olarak giren Sarı-Lacivertliler ise beraberlik halinde bile koltuğunda kalacak.

Trabzonspor'da takımın kilit isimlerinden Marek Hamsik'le beraber Koita ve Abdülkadir Parmak derbide oynayamayacak. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almıyor. Ezeli rakipler bugün yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Fener, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, Fırtına ise galibiyet elde etti.

Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.