FUTBOLCULARA BÜYÜK DOPİNG!

Trabzonspor taraftarların derbi için satışa çıkan biletleri sadece 4 saat içerisinde tükettiği bilgisi futbolculara da verildi. Bu durum oyuncuların çok hoşuna giderken takımdaki tecrübeli isimler, yeni transferlere Fenerbahçe maçlarının etkisi ve geçmişi konusunda da bilgiler verdi. Bu arada Trabzonspor Yönetimi Fenerbahçe maçı için özel bir prim belirlemedi. Takıma büyük destek veriyorlar.