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    Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Önce sabır sonra zafer

    Abdullah Avcı, derbi stratejisini oyuncularına aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Biz daha yetenekli bir takımız. Bunu sahada bir kez daha gösterelim. Sabırla hücum edelim. Sonrasında işi bitirelim” dedi.

    Önce sabır sonra zafer

    Abdullah Avcı, derbi stratejisini oyuncularına aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz daha yetenekli bir takımız. Bunu sahada bir kez daha gösterelim. Sabırla hücum edelim. Sonrasında işi bitirelim" dedi.

    BİRE BİR GÖRÜŞMELER YAPILDI
    Fenerbahçe maçının önemini oyuncularına sürekli anlatan Abdullah Avcı ve teknik ekipteki isimler futbolcularla bu süreçte birebir görüşmeler de yaptı.

    DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYİN
    Derbide oluşabilecek gerginlik ve olası geri düşme anlarında oyun disiplinine sadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde oyuncular özel olarak uyarıldı.

        FENERBAHÇE'YE GOL ATAN YOK!
        Fırtına'nın kadrosundaki oyuncuların Bordo- Mavili forma altında Fenerbahçe'ye hiç golü bulunmuyor. Trabzonspor'da en son F.Bahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada görev alacakken, Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.

        ABDULLAH AVCI DERBİDE SİFTAH PEŞİNDE
        Abdullah Avcı, takımının başında Fenerbahçe'yi ilk kez mağlup etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı derbilerdeki kötü istatistiğine son vermenin peşinde.

        FUTBOLCULARA BÜYÜK DOPİNG!
        Trabzonspor taraftarların derbi için satışa çıkan biletleri sadece 4 saat içerisinde tükettiği bilgisi futbolculara da verildi. Bu durum oyuncuların çok hoşuna giderken takımdaki tecrübeli isimler, yeni transferlere Fenerbahçe maçlarının etkisi ve geçmişi konusunda da bilgiler verdi. Bu arada Trabzonspor Yönetimi Fenerbahçe maçı için özel bir prim belirlemedi. Takıma büyük destek veriyorlar.
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        Haberler Spor Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Önce sabır sonra zafer
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