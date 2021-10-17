Abdullah Avcı, derbi stratejisini oyuncularına aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz daha yetenekli bir takımız. Bunu sahada bir kez daha gösterelim. Sabırla hücum edelim. Sonrasında işi bitirelim" dedi.
BİRE BİR GÖRÜŞMELER YAPILDI
Fenerbahçe maçının önemini oyuncularına sürekli anlatan Abdullah Avcı ve teknik ekipteki isimler futbolcularla bu süreçte birebir görüşmeler de yaptı.
DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYİN
Derbide oluşabilecek gerginlik ve olası geri düşme anlarında oyun disiplinine sadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde oyuncular özel olarak uyarıldı.