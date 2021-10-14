Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Orada onlar otursun!

G.Saray Başkanı Burak Elmas, hafta sonu yapılacak genel kurullarda bir önceki yönetim kurulunun dönemini ilgilendirdiği için sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacaklarını belirterek, "Bu iki gün için bizi ilgilendiren bütçe ve yetki bölümünde geçeceğiz. Orada onların oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz. Bu teklifi de onlara yaptık" dedi.

Elmas, "Camiamızda geçmişte görev almış olan önemli isimlerin katıldığı istişare komitesi toplantısını yaptık. Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı çok arzu ettiğim toplantıydı... Sağ olsunlar geçmişte başkanlık, ikinci başkanlık ve divan başkanlığı yapmış büyüklerimizin önemli bir bölümü bu davete icabet etti. Çok keyifli bir toplantı oldu. Çok özlemişiz, onları görme fırsatımız oldu. Bu güzel aile resmini çekmeyi fırsat veren tüm eski başkan, ikinci başkan ve divan başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.