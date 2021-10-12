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    • Spor
    • 12.10.2021 14:28
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    • 12.10.2021 14:28
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    Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle! GS İstanbul maçı canlı yayın hangi kanalda?

    Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle seçeneği sporseverlerin özellikle son saatlerde artış gösterdi. Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk ediyor. Geçen hafta cumartesi günü Tuzlaspor ile hazırlık maçında mücadele eden sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Peki, GS İstanbul maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte maça dair detaylar

    Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda?

    Galatasaray hazırlık maçları kapsamında evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Milli maç arasını boş geçirmeyen iki takım kazanmak için sahada olacak. Karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle seçeneği taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, GS İstanbul maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray İstanbulspor maçı 12 Ekim Pazartesi yani bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele GS TV'den naklen yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    GALATASARAY, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

    Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    13 OYUNCU ANTRENMANDA YER ALMADI

    Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılılar, milli maç için lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

    Sarı-kırmızılı takım, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

        GALATASARAY'IN YENİ STAT SPONSORU NEF OLDU

        Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

        Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği belirtildi.

        Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde: "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."
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