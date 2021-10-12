Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle! GS İstanbul maçı canlı yayın hangi kanalda?

Galatasaray hazırlık maçları kapsamında evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Milli maç arasını boş geçirmeyen iki takım kazanmak için sahada olacak. Karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle seçeneği taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, GS İstanbul maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray İstanbulspor maçı 12 Ekim Pazartesi yani bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele GS TV'den naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
GALATASARAY, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.
Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
13 OYUNCU ANTRENMANDA YER ALMADI
Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, milli maç için lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.