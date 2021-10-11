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    • 12.10.2021 08:35
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    • 12.10.2021 08:35
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    Norveç kalan maçları... Türkiye puan durumu 2021: G grubu maçları ve puan durumu!

    Letonya Türkiye maçı 2-1'lik üstünlükle sona erdi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz maç sonrası sevinç gözyaşlarına boğuldu. Türkiye, 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle üç puanı kaptı. 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine gol attı ve Letonya öne geçti. Türkiye de hücumu bastırarak 76. dakikada Serdar Dursun ile beraberliği yakaladı. Son dakikalarda ise gol Burak Yılmaz'ın penaltı ile geldi ve maç 2-1 bitti. İşte Türkiye puan durumu 2021: G grubu maçları ve puan durumu! Norveç kalan maçları...

    takvim.com.tr
    Türkiye puan durumu 2021: G grubu maçları ve puan durumu! Norveç kalan maçları...

    Letonya Türkiye maçının sona ermesiyle Türkiye puan durumu 2021, G grubu maçları ve puan durumu, Norveç kalan maçları merak edilmeye başlandı. İşte G grubu maçları ve Türkiye puan durumu ile Norveç kalan maçları!

    G GRUBU PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR!

    1- Hollanda / 19 puan

    2- Norveç / 17 puan

    3- Türkiye / 15 puan

    4- Karadağ / 11 puan

    5- Letonya / 5 puan

    6- Cebelitarık / 0 puan

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı şöyle;

    24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

    27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

    30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

    1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

    4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

    7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

    8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

    11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye / 1-2

    13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

    16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

    TÜRKİYE PUAN DURUMU 2021!

    E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı. Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftasının ilk günündeki maçlar tamamlandı.

    Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma oynandı.

    G Grubu'nda yer alan Türkiye, geriye düştüğü Letonya deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

    Gruptaki diğer mücadelelerde Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Norveç ise seyircisi önünde oynadığı Karadağ müsabakasını 2-0 kazandı.

    Puanını 19'a çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü. 17 puan toplayan Norveç 2'nci, 15 puanlı Türkiye ise 3. sırada yer aldı.

    - Almanya, Dünya Kupası biletini aldı

    J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

    Bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

    - Trabzonsporlu Hamsik sakatlandı

    Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcu Hamsik, Hırvatistan'a konuk oldukları H Grubu maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

    Yarın A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 maç yapılacak.

    8. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

    - E Grubu

    Belarus-Çekya: 0-2

    Estonya-Galler: 0-1

    - G Grubu

    Letonya-Türkiye: 1-2

    Hollanda-Cebelitarık: 6-0

    Norveç-Karadağ: 2-0

    - H Grubu

    Hırvatistan-Slovakya: 2-2

    Kıbrıs Rum Kesimi-Malta: 2-2

    Slovenya-Rusya: 1-2

    - J Grubu

    İzlanda-Lihtenştayn: 4-0

    Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4

    Romanya-Ermenistan: 1-0

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