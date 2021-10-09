Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, kulüp dergisinin ekim sayısına özel açıklamalarda bulundu.
Takımdaki hedeflerini anlatan Belçikalı golcü, "Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız" dedi.
Batshuayi, "Şampiyon takımda olmak size neler hissettiriyor?" sorusuna, "Çok güzel bir duygu. İngiltere'de şampiyonluğu yaşadım; Beşiktaş'ta da bu duyguyu tatmak istiyorum" yanıtını verdi.