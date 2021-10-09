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    BeşiktaşMichy Batshuayi hedefini açıkladı: Şampiyonluk istiyorum

    Michy Batshuayi, Beşiktaş'taki en büyük hedefini açıkladı. Belçikalı yıldız, “Taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hedeflerimin arasında” ifadesini kullandı.

    Şampiyonluk istiyorum

    Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, kulüp dergisinin ekim sayısına özel açıklamalarda bulundu.



    Takımdaki hedeflerini anlatan Belçikalı golcü, "Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız" dedi.



    Batshuayi, "Şampiyon takımda olmak size neler hissettiriyor?" sorusuna, "Çok güzel bir duygu. İngiltere'de şampiyonluğu yaşadım; Beşiktaş'ta da bu duyguyu tatmak istiyorum" yanıtını verdi.



        TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ
        Batshuayi çok kısa sürede taraftarların sevgilisi olmayı başardı.



        DERBİDE SAHADA OLACAK
        Beşiktaş'ta tüm gözler sakat futbolculara çevrilmiş durumda. Takımın kilit isimlerinden Pjanic'in 1-2 gün içinde takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak Sergen Yalçın'ın Boşnak yıldızı Başakşehir önünde riske etmeyeceği ve kulübede oturtacağı öğrenildi. Pjanic, Galatasaray derbisinde ise 11'deki yerini alacak.
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