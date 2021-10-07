Son dakika: PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, Sivasspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ve 13 bin TL para cezası verdi.

Cezasını 9. haftadaki Başakşehir maçında çekecek olan tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde takımının başında olacak.

SERGEN YALÇIN NE YAPMIŞTI?

Yalçın, Vodafone Park'ta oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, faul bekledikleri pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun 'devam kararı' vermesinin ardından sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.