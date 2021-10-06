Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya milli ara desteği geldi

Trabzon'da Abdullah Avcı'ya milli ara desteği geldi. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan, Koita ve Abdulkadir Parmak'ın bu süre içerisinde sakatlıklarını atlatacakları öğrenilirken, sakatlıktan çıkan Trondsen ve Denswil'in de form tutması bekleniyor. Ayrıca Vitor Hugo ile Hüseyin'in de ceza süreleri tamamlanacak. Böylelikle geniş ve alternatifli kadroya sahip olacak teknik patron Abdullah Avcı'nın kadroyu oluşturmakta tatlı bir sorun yaşaması bekleniyor.

DEVRE ARASI GÖNDERİLECEK!

Sezonun hayal kırıklıklarından Yunus Mallı devre arası takımdan ayrılabilir. Gurbetçi futbolcu bu sezon 8 lig maçında 7 dakika süre alabildi.

YERLİLERDEN SİFTAH YOK

Bu sezon Trabzonspor'un attığı 16 golün 15'i yabancı oyunculardan geldi. 1 gol ise rakip futbolcu tarafından kendi kalesine gol attı.