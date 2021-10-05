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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan, oyunculara motivasyon!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularından övgüyle bahsederek, “Başarmak, başarılı olmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz” diyerek, takımdan duyduğu gururu dile getirdi...

    İşte biz buyuz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor deplasmanında maçın ardından oyuncularına bir konuşma yaptı. Avcı "Verdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum. Motivasyonunuz çok yüksek, inatçı bir kimliğiniz var ve hepsinden önemlisi başarmak, başarılı olmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz. İşte biz buyuz. Milli takıma gidecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum diğer arkadaşlarımız da izin günlerde rahatlasınlar, stres atsınlar çünkü çok daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.

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