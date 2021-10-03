Trabzonspor Kayserispor deplasmanında hata yapmadı

Trabzon Kayseri deplasmanında kazanarak zirve yarışında hata yapmadı. 12. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 41'de Kayserili Onur Bulut'un ortasını Emrah Başsan kafayla tamamladı: 1-1.

TRABZON'UN İKİ ŞUTU DİREKTE

44'te Nwakaeme'nin şutu direkten geri geldi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Trabzonspor Cornelius ile gole yaklaştı. Danimarkalı santrforun vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra geri döndü.

VAR'A GİTTİ... PENALTIYI VERDİ

60'ta Kayserisporlu Uğur Demirok'un ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası hakem VAR'a da danışarak penaltı verdi. Penaltıyı Yunan yıldız Bakasetas ağlara gönderdi.

ÇOK ÖNEMLİ VİRAJI DÖNDÜ

78'de Abdulkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda top Lung'ta kaldı. Trabzonspor Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

AHMETCAN'A BÜYÜK ALKIŞ

Trabzon'un 18 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan Kayserispor deplasmanında Edgar Ie ile birlikte görev aldı. Genç yıldız ortaya koyduğu performansla alkışlandı.

OLACAKSAK ONLARLA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İzleyenlerin bu sene iyi ki Trabzonspor var dedikleri bir takımız" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'uz biz. Kalitemiz var. Doğru oynadığımız sürece kazanabiliriz diye düşünüyorduk. Berat ve Ömür için her zaman aynı şeyleri söylüyorum. Şampiyon olacaksak Abdülkadir Ömür gibi oyuncularla olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

ÇİLİNGİR YİNE İŞ BAŞINDA!

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas Kayseri deplasmanında attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi... Yunan yıldızın attığı ilk gol görülmeye değerdi... Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol attı. Bordo-Mavililer'in yıldızı bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdiri kazandı.

45 METREDEN ATTI İPTAL KARARI ÇIKTI

Maçın 70. dakikasında yapılan hakem atışının ardından Marek Hamsik, orta saha çizgisi civarından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Bordo-Mavililer takım halinde büyük bir sevinç yaşarken Tugay Kaan Numanoğlu, golün iptali yönünde karar verdi. Golün iptali sonrası Trabzonsporlu oyuncular uzun süre itiraz etse de maçın hakeminin 'Gol olmaz' şeklindeki ifadeleri de ekranlara yansıdı. Bu pozisyon sosyal medyada da saatlerce gündem oldu.

ŞAMPİYONLUĞUN HAYALİNİ KURUYORUZ!

Dün ikinci yarıda oyuna giren Abdülkadir Ömür uzun bir aradan sonra etkili futboluyla alkış topladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Trabzonspor zirve yarışının sonuna kadar içinde olacaktır. Belki konuşmak için erken ama şampiyonluğun hayalini kuruyoruz" diye konuştu.