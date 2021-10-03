Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Çaykur Rizespor canlı yayın izleme seçenekleri!

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Bu akşam Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Ali Palabıyık olurken karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi taraftarlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Sacha Boey'in yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.
Ligde 7 maç sonunda galibiyet elde edemeyerek 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavililer, 1 puanla son sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Yeşil-mavili takım hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, maç saatini bekleyecek.