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    • Spor
    • 03.10.2021 15:36
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    • 03.10.2021 15:36
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    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Çaykur Rizespor canlı yayın izleme seçenekleri!

    Süper Lig maçları son sürat devam ediyor. 8. hafta maçlarında bugün Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızı takım Rize'yi mağlup ederek 3 puan kazanma peşine düşecek. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maçın hakemi Ali Palabıyık olacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi taraftarlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Bu akşam Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Ali Palabıyık olurken karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi taraftarlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

    Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

    Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

    GALATASARAY'DA 2 EKSİK

    Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Sacha Boey'in yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

    Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

    Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

    Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.

    Ligde 7 maç sonunda galibiyet elde edemeyerek 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavililer, 1 puanla son sırada bulunuyor.

    Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

    Yeşil-mavili takım hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, maç saatini bekleyecek.

        RİZE'DEKİ MAÇLAR

        Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 21. kez karşı karşıya gelecek.

        Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

        Rize'de Galatasaray'ın 43 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

        FARKLI SKORLAR

        Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

        Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

        Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 40 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

        Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 40 maçın 37'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
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