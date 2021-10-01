Vida ve Alex Teixeira Sivas’a yetişiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SİOPİS YABANCI GÖZÜKMÜYOR!

Trabzonspor yeni transferler Siopis ve Denswil için imza töreni düzenledi. Ağaoğlu, "Profilden burnuna bakınca bu toprakların çocuğu gibi. Bizden biri. Bu toprakların çocuğu gibi" şakası yaptı, salon kahkahaya boğuldu. Başkan Ağaoğlu, "Ümit ediyorum ve inanıyorum ki sezon sonunda da bütün oyuncularımızla beraber, taraftarımızla, camiamızla beraber hak ettiğimiz arzuladığımız ve uzun zamandır beklediğimiz başarının altına imzamızı atacağız" dedi.