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    Vida ve Alex Teixeira Sivas’a yetişiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu netleşti. Kartal’da 8 futbolcu hastalık ya da sakatlık nedeniyle Sivas ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Pjanic, Welinton, Larin, Mehmet Topal, N’Koudou, Atiba, Ghezzal ve Montero Sivas’a karşı yok. Alex Teixeira ve Vida ise Sivas’a karşı oynayacak.

    Vida ve Alex Teixeira Sivas’a yetişiyor

    Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu netleşti. Kartal'da 8 futbolcu hastalık ya da sakatlık nedeniyle Sivas ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Pjanic, Welinton, Larin, Mehmet Topal, N'Koudou, Atiba, Ghezzal ve Montero Sivas'a karşı yok. Alex Teixeira ve Vida ise Sivas'a karşı oynayacak.

    RIDVAN: ŞENOL HOCA BENİM İÇİN ÖNEMLİ
    Rıdvan Yılmaz, "Şenol Güneş benim için çok değerli. Beni A Takım'a ilk kez çıkaran, ilk kez ligde süre veren, ilk kez Milli Takım 'a çağıran hoca kendisi" dedi.

    SİOPİS YABANCI GÖZÜKMÜYOR!
    Trabzonspor yeni transferler Siopis ve Denswil için imza töreni düzenledi. Ağaoğlu, "Profilden burnuna bakınca bu toprakların çocuğu gibi. Bizden biri. Bu toprakların çocuğu gibi" şakası yaptı, salon kahkahaya boğuldu. Başkan Ağaoğlu, "Ümit ediyorum ve inanıyorum ki sezon sonunda da bütün oyuncularımızla beraber, taraftarımızla, camiamızla beraber hak ettiğimiz arzuladığımız ve uzun zamandır beklediğimiz başarının altına imzamızı atacağız" dedi.

        LİDERİN MAÇI KARAOĞLAN'IN
        Süper Lig'de 8. hafta hakemleri dün açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

        F.BAHÇE'NİN RAKİBİ KIZILYILDIZ
        Euroleague        'deki temsilcilerimizden F.Bahçe Beko bugün ilk maçına çıkacak. Kanarya saat 20.45'te Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

        BÜYÜK HEYECANDA GERİ SAYIM
        Türkiye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, Kapadokya'da yapılacak. etap ve 35 kilometreden oluşan organizasyon 23 Ekim Cumartesi günü gün doğumu ile başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek.

            8. HAFTA START ALIYOR
            Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bugün iki karşılaşma ile start alacak. 20.00'de başlayacak maçlarda Antalya ile A.Demir ve Karagümrük ile Başakşehir karşılaşacak.

            EFES'TEN TATSIZ GALA!
            Turksh Airlines Euroleague'de 2021- 2022 sezonunda açılış gününün son maçında Anadolu Efes, Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilmekten kurtulamadı. Temsilcimiz, ilk maçında savunma anlamında çok büyük sıkıntılar çekti. Larkin 21 sayıyla mücadele etmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi... Anadolu Efes gelecek hafta evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak...

            30-40 SAYI FARKLA KAYBEDEBİLİRDİK!
            Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, "Bu şekilde basketbolla, bu agresiflikle 30-40 sayı farkla da kaybedebilirdik. Neyse, sezonun ilk maçı bu. Önümüze bakacağız" dedi.

                HACETTEPE'YE EVİNDE BÜYÜK ŞOK
                Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan maçlarla sona erdi. Hacettepe sahasında konuk ettiği Kahta 02 Spor'a 3-1 yenilerek elendi. Karşılaşmanın normal süresi 18. dakikada Ahmet Tuzcu ve 65. dakikada Emre Okur'un golleriyle 1-1 sona erdi ve uzatmalara gidildi. Emre Okur 96 ve 105. dakikalarda birkez daha sahne aldı ve rakibini 3-1 yenen Kahta 3. tura yükseldi. Günün bir diğer maçında Mardin Fosfatspor evinde Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü Abdülkadir Özdemir attı. Diğer sonuçlar şöyle: Iğdır-Karakoçan: 4-3 (pen.), Belediye Kütahya-Darıca GB: 2-4 (pen.), Karabükspor- Karşıyaka: 1-3.

                KUPADA 'SÜPER' HEYECAN
                Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası bugün çekilecek. A Spor'dan yayınlanacak kura çekimine Süper Lig'den Adana Demir, Altay, Fraport-Antalya, Giresun ve Kayseri, 1. Lig'den 19 takım, 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme turunu geçen 3. Lig'den 25 takım olmak üzere 87 takım katılacak.
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                Haberler Spor Vida ve Alex Teixeira Sivas’a yetişiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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