Vida ve Alex Teixeira Sivas’a yetişiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu netleşti. Kartal'da 8 futbolcu hastalık ya da sakatlık nedeniyle Sivas ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Pjanic, Welinton, Larin, Mehmet Topal, N'Koudou, Atiba, Ghezzal ve Montero Sivas'a karşı yok. Alex Teixeira ve Vida ise Sivas'a karşı oynayacak.
RIDVAN: ŞENOL HOCA BENİM İÇİN ÖNEMLİ
Rıdvan Yılmaz, "Şenol Güneş benim için çok değerli. Beni A Takım'a ilk kez çıkaran, ilk kez ligde süre veren, ilk kez Milli Takım 'a çağıran hoca kendisi" dedi.
SİOPİS YABANCI GÖZÜKMÜYOR!
Trabzonspor yeni transferler Siopis ve Denswil için imza töreni düzenledi. Ağaoğlu, "Profilden burnuna bakınca bu toprakların çocuğu gibi. Bizden biri. Bu toprakların çocuğu gibi" şakası yaptı, salon kahkahaya boğuldu. Başkan Ağaoğlu, "Ümit ediyorum ve inanıyorum ki sezon sonunda da bütün oyuncularımızla beraber, taraftarımızla, camiamızla beraber hak ettiğimiz arzuladığımız ve uzun zamandır beklediğimiz başarının altına imzamızı atacağız" dedi.