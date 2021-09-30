Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Olimpik Marsilya GS maçı canlı yayın izleme yolları - yabancı kanallar listesi!

Marsilya Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galasatasay Marsilya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Lazio'yu mağlup ederek lider koltuğuna oturan Sarı Kırmızılı takım bu mücadelede de galip gelmek istiyor. Vatandaşlar maç hakkında gerekli detayları arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte GS Marsilya maçı CANLI yayın izleme yolları! İşte konu hakkında tüm detaylar!
MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ KANALLAR LİSTESİ!
Marsilya - Galatasaray maçını yayınlayan şifresiz kanallar aşağıdaki gibidir;
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD