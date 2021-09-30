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    • Spor
    • 30.09.2021 10:28
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    • 30.09.2021 10:28
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    Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Olimpik Marsilya GS maçı canlı yayın izleme yolları - yabancı kanallar listesi!

    UEFA Avrupa Ligi maç heyecanı son sürat devam ediyor. İlk maçta Lazio'yu mağlup ederek Avrupa Ligi'ne lider konumunda başlayan Sarı Kırmızılı takım, zirvedeki tahtını korumak için bu akşam Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya - Galatasaray maçını Pawel Rackowski yönetecek. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen taraftarlar, Marsilya Galatasaray maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlandığını sorgulamaya başladı. Peki, Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte GS Marsilya maçı CANLI yayın izleme yolları!

    takvim.com.tr
    Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

    Marsilya Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galasatasay Marsilya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Lazio'yu mağlup ederek lider koltuğuna oturan Sarı Kırmızılı takım bu mücadelede de galip gelmek istiyor. Vatandaşlar maç hakkında gerekli detayları arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte GS Marsilya maçı CANLI yayın izleme yolları! İşte konu hakkında tüm detaylar!

    MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bu akşam Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

    MARSİLYA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ KANALLAR LİSTESİ!

    Marsilya - Galatasaray maçını yayınlayan şifresiz kanallar aşağıdaki gibidir;

    Bein Sports France 2 HD
    BT Sport 1 HD
    C More Streaming Sweeden
    Livescore App
    Paramount + USA
    SuperSport Maximo 1 HD
    SuperSport Premier League HD
    TV2 Play Norge
    Haberpush HD
    TV3 Sport Dansk HD
    Viaplay Baltic HD
    Arena sport 1 HD
    Btv aksiyon HD
    CBC sport hd
    Viaplat Denmark HD

        MARSİLYA-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

        Marsilya: Pau Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder, Payet, Dieng

        Galatasaray: Muslera, Yedlin (Boey), Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil (Diagne)

        AVRUPA'DAKİ 296. SINAV

        Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 295 maçta 104 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet yaşadı. UEFA'daki 85 maçta ise 34 galibiyet, 24 mağlubiyet yaşandı.

        FRANSIZLAR'A KARŞI: 6-9

        Galatasaray, Marsilya ile tarihinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Cim Bom'un Fransız takımlarına karşı oynadığı maçlarda ise 6 galibiyeti, 9 yenilgisi bulunuyor.

        ASLAN'I MARCAO TAŞIYACAK!

        Süper Lig'de Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki performansıyla yine fark yaratacağı düşüncesine sahip. Lazio ile oynanan ilk karşılaşmanın yıldızı olan ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Brezilyalı savunmacı, Marsilya deplasmanında da geride Nelsson'la birlikte görev yapacak. Sambacı'nın yokluğunda topu öne taşımakta bir hayli zorlanan Sarı- Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, tüm hücumları geriden Marcao'nun başlatmasını istiyor.

        HÜCUMUN LİDERİ MORUTAN

        Marsilya maçına yönelik son idmanda bu yönde bir çalışma yapıldığı ve Marcao'nun antrenmanda da son derece etkili bir oyun ortaya koyduğu bildirildi. Geride oyun kurmak için Marcao'yu görevlendiren Terim, ön tarafta ise liderliği Morutan'a veriyor. Rumen yıldızın Göztepe'ye attığı gol ve ortaya koyduğu performanstan çok etkilenen Fatih Terim, genç oyuncudan benzer bir oyunu Marsilya karşısında da bekliyor.

        3 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

        Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda Sarı Kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

        ASLAN AVANTAJINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Geçen sezon Ligue 1'i 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

        GÖZTEPE GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

        Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe'yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu. Süper Lig'e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi yenerek kazanamama serisini noktaladı.

        14 RESMİ MAÇIN 12'SİNDE GOL YEDİ

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12'sinde gol yedi. Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray'da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü.
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        Haberler Spor Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Olimpik Marsilya GS maçı canlı yayın izleme yolları - yabancı kanallar listesi!
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