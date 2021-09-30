Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Olimpik Marsilya GS maçı canlı yayın izleme yolları - yabancı kanallar listesi!

HÜCUMUN LİDERİ MORUTAN

Marsilya maçına yönelik son idmanda bu yönde bir çalışma yapıldığı ve Marcao'nun antrenmanda da son derece etkili bir oyun ortaya koyduğu bildirildi. Geride oyun kurmak için Marcao'yu görevlendiren Terim, ön tarafta ise liderliği Morutan'a veriyor. Rumen yıldızın Göztepe'ye attığı gol ve ortaya koyduğu performanstan çok etkilenen Fatih Terim, genç oyuncudan benzer bir oyunu Marsilya karşısında da bekliyor.

3 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda Sarı Kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

ASLAN AVANTAJINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Geçen sezon Ligue 1'i 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

GÖZTEPE GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe'yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu. Süper Lig'e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi yenerek kazanamama serisini noktaladı.

14 RESMİ MAÇIN 12'SİNDE GOL YEDİ

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12'sinde gol yedi. Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray'da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü.