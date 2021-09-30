Fatih Terim, gençlerle geleceğe umutlu baktıklarını söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Terim, karşılaşmayla ilgili, "Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Oyun içinde konsantrenizi kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek bir takım. Rakibimize saygı duyuyoruz."ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca Göztepe maçının ardından sarf ettiği, "Gidişat başka şeyler düşündürüyor" sözlerinin ise istifayı kast etmediğini söyledi. Galatasaray için canla başla çalıştıklarını söyleyen Terim, "Herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım... Genç oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, onlarla aynı frekansta olabildiğimi görmek beni motive ediyor." dedi.