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    • 30.09.2021 23:50
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    A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

    Son dakika spor haberleri: FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. İşte Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri...

    Filenin Efelerinin rakipleri belli oldu

    Rusya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın rakipleri belli oldu.

    "FİLENİN EFELERİ" E GRUBU'NDA YER ALDı
    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda gerçekleştirilen kura çekiminde "Filenin Efeleri", E Grubu'nda yer aldı.

    Yekaterinburg kentinde grup maçlarını oynayacak milliler, İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek.

    FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

    A Grubu: Rusya Voleybol Federasyonu, Sırbistan, Tunus, Porto Riko.

    B Grubu: Brezilya, Japonya, Küba, Katar.

    C Grubu: Polonya, ABD, Meksika, Bulgaristan.

    D Grubu: Fransa, Slovenya, Almanya, Kamerun.

    E Grubu: İtalya, Kanada, Türkiye, Çin.

    F Grubu: Arjantin, İran, Hollanda, Mısır.

    MAÇLAR 10 ŞEHİRDE OYNANACAK
    2022 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda karşılaşmalara, Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Yekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak.

    Üç aşamadan oluşan organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihlerinde Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.

    Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihlerinde St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehirlerinde gerçekleştirilecek.

    Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'daki 6'lı Finaller etabıyla sona erecek.

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