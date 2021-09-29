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    • 29.09.2021 14:21
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    • 29.09.2021 14:24
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    Beşiktaş'ta 'Yerli Vida' Serdar Saatçı Avrupalı scoutları kendisine hayran bıraktı

    Beşiktaş'ta takım arkadaşı Domagoj Vida'ya olan benzerliği sebebiyle 'Yerli Vida' olarak adlandırılan Serdar Saatçı, Ajax karşısındaki performansı ile tam not aldı. Serdar, rutin olarak Ajax'ın iç sahadaki maçlarını takip eden Avrupalı scoutları da kendisine hayran bıraktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Yerli Vida’ya Avrupalı scoutlar hayran kaldı

    Beşiktaş'ta takımın yıldız stoperi Domagoj Vida ile olan benzerliği ile dikkat çeken Serdar Saatçı, Siyah-Beyazlılar'ın Ajax'a mağlup olmasına rağmen performansı ile gecenin parlayan isimleri arasında yer aldı.

    18 yaşındaki Serdar Saatçı'nın zorlu deplasmandaki soğukkanlı duruşu ve yerinde müdahaleleri, Ajax'ın iç saha maçlarını rutin olarak takip eden Avrupa'nın ünlü scoutlarının dikkatinden de kaçmadı.

    Avrupa'nın önemli kulüpleri adına oyuncu izleyen bazı scoutların, 2003 doğumlu stoperin dünkü maçtaki performansını mercek altına aldığı ve genç oyuncu ile ilgili rapor tuttuğu iddia edildi.

        Öte yandan Serdar'ın Ajax deplasmanındaki performansı sonrası ise Siyah-Beyazlı taraftarlar, Welinton ve Montero'nun takıma döndükten sonra dahi genç oyuncunun Domagoj Vida ile birlikte stoper ikilisini oluşturması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

        Serdar Saatçı, takımda son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası Altay ve Ajax maçlarına ilk 11'de başlamıştı.
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