Beşiktaş'ta 'Yerli Vida' Serdar Saatçı Avrupalı scoutları kendisine hayran bıraktı

Beşiktaş'ta takımın yıldız stoperi Domagoj Vida ile olan benzerliği ile dikkat çeken Serdar Saatçı, Siyah-Beyazlılar'ın Ajax'a mağlup olmasına rağmen performansı ile gecenin parlayan isimleri arasında yer aldı.
18 yaşındaki Serdar Saatçı'nın zorlu deplasmandaki soğukkanlı duruşu ve yerinde müdahaleleri, Ajax'ın iç saha maçlarını rutin olarak takip eden Avrupa'nın ünlü scoutlarının dikkatinden de kaçmadı.
Avrupa'nın önemli kulüpleri adına oyuncu izleyen bazı scoutların, 2003 doğumlu stoperin dünkü maçtaki performansını mercek altına aldığı ve genç oyuncu ile ilgili rapor tuttuğu iddia edildi.