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    • 29.09.2021 15:14
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    • 29.09.2021 15:25
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    2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek

    Son dakika haberi... Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

    Açıklama geldi: İstanbul’da düzenlenecek

    Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek şampiyonanın imza töreni 1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek.

    Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya AIBA (Dünya Boks Birliği) Başkanı Umar Kremlev, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katılacak.

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