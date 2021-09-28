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    Kim Min Jae ve Attila Szalai müthiş performansıyla taraftarları mest etti

    Min Jae ve Attila Szalai müthiş performansıyla taraftarları mest etti. Sosyal medyada, “Son yılların en iyi ikilisi” yorumları yapıldı. Taraftarlar, "Uche-Högh ve Lugano- Edu'dan sonra artık Szalai- Kim Min Jae ikilisi var" ifadesini kullanıyor.

    Fenerbahçe duvarı

    Son yıllarda sürekli savunma problemleri yaşayan Fenerbahçe'de bu kez yüzler gülüyor. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan Attila Szalai ve bu sezon başında transfer edilen Kim Min Jae'nin performansı çok büyük beğeni topluyor. Sarı- Laciverliler, Süper Lig'de 7 maçta kalesinde sadece 5 gol görürken, 90 dakika başına yenilen gol sayısı 0.7 oldu. Sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, Szalai-Kim Min Jae ikilisini "Fenerbahçe duvarı" olarak nitelerdiren taraftarlar, "Uche-Högh ve Lugano- Edu'dan sonra artık Szalai- Kim Min Jae ikilisi var" ifadesini kullanıyor.

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    Haberler Spor Kim Min Jae ve Attila Szalai müthiş performansıyla taraftarları mest etti
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