Kim Min Jae ve Attila Szalai müthiş performansıyla taraftarları mest etti

Son yıllarda sürekli savunma problemleri yaşayan Fenerbahçe'de bu kez yüzler gülüyor. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan Attila Szalai ve bu sezon başında transfer edilen Kim Min Jae'nin performansı çok büyük beğeni topluyor. Sarı- Laciverliler, Süper Lig'de 7 maçta kalesinde sadece 5 gol görürken, 90 dakika başına yenilen gol sayısı 0.7 oldu. Sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, Szalai-Kim Min Jae ikilisini "Fenerbahçe duvarı" olarak nitelerdiren taraftarlar, "Uche-Högh ve Lugano- Edu'dan sonra artık Szalai- Kim Min Jae ikilisi var" ifadesini kullanıyor.