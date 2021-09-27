Londra derbisi Arsenal’in (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, konuk ettiği Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Londra derbisinde Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Rowe, Aubameyang ve Saka kaydetti. Tottenham'ın sayısı Son'dan geldi.

KASIMPAŞA-KONYASPOR

Süper Lig'in namağlup ekiplerinden Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BATSHUAYİ&ALEX GÖREVE HAZIR!

Beşiktaş'a Ajax maçı öncesi Michy Batshuayi ve Alex Teixeira'dan iyi haber geldi. Tedavileri tamamlanan yıldızlar son idmanda yer aldı. Sergen Yalçın görevverirse iki yıldız yarın forma giyecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN FARKLI TARİFE

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Başakşehir bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetine imza attı. Çaykur Rizespor ise yine son sırada kaldı. 25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ayağında fazla tuttuğu topa dokunan Okaka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 55'de Visca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. 75'te Visca'nın ortasında Okaka, altıpasın gerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 3-0.

GİRESUN'DA KARDEŞ PAYI

Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi. 17. dakikada Mehsah'ın kullandığı korner atışında Attamah rahat vurdu. 0-1. 21'de Zeki pasında Diabete boş pozisyonda yaptığı vuruşla Lung'u avladı: 1-1. Maç bu sonuçla bitti.

ANKARAGÜCÜ BURSA'YA ACIMADI

TFF 1. Lig'de dün oynanan günün maçında Ankaragücü, Bursaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Ankaragücü'nü farka taşıyan golleri 21, 25 ve 67. dakikalarda Eren Derdiyok, 46'da Yusuf Abdioğlu attı.

HAMİLTON KARİYERİNİN 100. GALİBİYETİNİ ALDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen,yarışta 2., Ferrari'den Carlos Sainz ise 3. oldu.

GALATASARAY POTADA 8 SAYI FARKLA GALİP

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ik haftasında Galatasaray Nef, Büyükçekmece'yi 95-87 yendi. Diğer sonuçlar: Aliağa-Karşıyaka: 59-92,Bahçeşehir-Beşiktaş: 86-77, Darüşşafaka-Fenerbahçe: 65-75.

TOPRAK'TAN ÇİFTE ZAFER

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin onuncu durak noktasında 2'de 2 yaptı. Toprak bu sonuçla liderliğini sürdürdü.