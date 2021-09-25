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    Alkışlar Beşiktaş’ın genç yıldızı Güven Yalçın'a

    Beşiktaş’ın genç yıldızı Güven Yalçın 43. dakikada gol tehlikesi oluşabilecek pozisyonda, rakip futbolcu Naderi’nin yerde kaldığını görünce topu taça bıraktı...

    Alkışlar Güven’e
    Geçtiğimiz hafta sonu AltayErhan Çelenk, Rizespor maçında rakip futbolcu Baiano'nun sakatlandığını görünce gol pozisyonunda olmasına rağmen topu taça yollamıştı. Dün de buna benzer bir pozisyon İzmir'de yaşandı.

    Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın 43. dakikada gol pozisyonu oluşabilecek bir pozisyonda Altaylı Naderi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığını farketti ve topu taça attı.

    Bu hareket Altay tribünlerinden çok büyük alkış topladı.


    ÇEBİ: İNANMAK İŞİN YARISINI ÇÖZER
    ALTAY maçı öncesi takımın kaldığı otele giden Başkan Ahmet Nur Çebi futbolcularla toplantı yaptı. Josef'in attığı mailden çok etkilendiğini belirten Çebi, "Maili okudum ve buraya geldim. isterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. İnanmak işin yarısını çözer. Belki bugün bir şeyler herkes için yeniden başlayacak" dedi
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