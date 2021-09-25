Alkışlar Beşiktaş’ın genç yıldızı Güven Yalçın'a

Geçtiğimiz hafta sonu Altaylı Erhan Çelenk, Rizespor maçında rakip futbolcu Baiano'nun sakatlandığını görünce gol pozisyonunda olmasına rağmen topu taça yollamıştı. Dün de buna benzer bir pozisyon İzmir'de yaşandı.
Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın 43. dakikada gol pozisyonu oluşabilecek bir pozisyonda Altaylı Naderi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığını farketti ve topu taça attı.
Bu hareket Altay tribünlerinden çok büyük alkış topladı.
ÇEBİ: İNANMAK İŞİN YARISINI ÇÖZER
ALTAY maçı öncesi takımın kaldığı otele giden Başkan Ahmet Nur Çebi futbolcularla toplantı yaptı. Josef'in attığı mailden çok etkilendiğini belirten Çebi, "Maili okudum ve buraya geldim. isterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. İnanmak işin yarısını çözer. Belki bugün bir şeyler herkes için yeniden başlayacak" dedi
Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın 43. dakikada gol pozisyonu oluşabilecek bir pozisyonda Altaylı Naderi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığını farketti ve topu taça attı.
Bu hareket Altay tribünlerinden çok büyük alkış topladı.
ÇEBİ: İNANMAK İŞİN YARISINI ÇÖZER
ALTAY maçı öncesi takımın kaldığı otele giden Başkan Ahmet Nur Çebi futbolcularla toplantı yaptı. Josef'in attığı mailden çok etkilendiğini belirten Çebi, "Maili okudum ve buraya geldim. isterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. İnanmak işin yarısını çözer. Belki bugün bir şeyler herkes için yeniden başlayacak" dedi