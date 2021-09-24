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    • 24.09.2021 10:03
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    • 24.09.2021 10:03
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    Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu | Kenan Koçak kimdir?

    Milli Takım'da hocalık görevine getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı belli oldu. Haziran ayından beri boşta olan Kenan Koçak'la 2024 yılına kadar anlaşıldığı ve Kuntz'un yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

    Milli Takım’da Kuntz’un ilk yardımcısı belli oldu

    A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu. Sabah'ın haberine göre; Alman teknik adamın yardımcılığına Kenan Koçak getirildi. Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan 40 yaşındaki teknik adam, Kuntz'un yeni yardımcısı oldu.

    Kenan Koçak'la 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son olarak Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

    KENAN KOÇAK KİMDİR?
    5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı. 2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Koçak, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.

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    Haberler Spor Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu | Kenan Koçak kimdir?
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