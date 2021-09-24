Altay-Beşiktaş maçında şok sakatlık! Pjanic yarıda bıraktı

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR ÇOĞALDI

Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemedi. Son olarak bu sakatlara Pjanic de dahil oldu.

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