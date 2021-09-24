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    • 24.09.2021 21:08
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    • 24.09.2021 21:09
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    Altay-Beşiktaş maçında şok sakatlık! Pjanic yarıda bıraktı

    Son dakika spor haberleri... Sakatalıklarla boğuşan Beşiktaş bir şok daha yaşadı. Beşiktaş Altay ile karşılaştığı mücadelede yıldız futbolcu Miralem Pjanic karşılaşmayı yarıda bıraktı.

    Altay-Beşiktaş maçında şok sakatlık!

    Sakatalıklarla boğuşan Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı.

    Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanında konuk olan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

    Pjanic'in yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.

    BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR ÇOĞALDI
    Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemedi. Son olarak bu sakatlara Pjanic de dahil oldu.

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    Haberler Spor Altay-Beşiktaş maçında şok sakatlık! Pjanic yarıda bıraktı
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