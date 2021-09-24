Altay-Beşiktaş maçında şok sakatlık! Pjanic yarıda bıraktı

Sakatalıklarla boğuşan Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı.
Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanında konuk olan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Pjanic'in yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR ÇOĞALDI
Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemedi. Son olarak bu sakatlara Pjanic de dahil oldu.