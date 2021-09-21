Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Galatasaray içinde oynanacak kritik mücadeleyi yakından takip edecek taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray 3 puan için mücadele edecek. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor GS maçı bilet fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği Galatasaray Kayserispor maçının tarihi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan konuk takımın 3 puan için sahada olacağı müsabaka 22 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİMDİR?
Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak Galatasaray Kayserispor maçı, 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam oldu.