Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Galatasaray içinde oynanacak kritik mücadeleyi yakından takip edecek taraftarlar maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray 3 puan için mücadele edecek. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor GS maçı bilet fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!