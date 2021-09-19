TFF Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir Alman teknik adam Stefan Kuntz ile görüşüyordu. Beklenen açıklama az önce geldi ve A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. TFF yaptığı açıklamada yarın saat 15:00'te Kuntz için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyeceklerini açıkladı. Peki A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı? Stefan Kuntz maaşı ne kadar, ne kadar maaş alacak?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ STEFAN KUNTZ KİMDİR?

TFF'den yapılan açıklamada, ''TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.

Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.'' denildi.

''HOŞ GELDİN STEFAN''

Milli Takımlar'ın da resmi Twitter hesabından 'Hoş geldin Stefan Kuntz!' paylaşımı yapıldı.

TFF 20 Eylül Pazartesi saat 15:00'te Kuntz için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.