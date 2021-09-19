TFF Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir Alman teknik adam Stefan Kuntz ile görüşüyordu. Beklenen açıklama az önce geldi ve A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. TFF yaptığı açıklamada yarın saat 15:00'te Kuntz için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyeceklerini açıkladı. Peki A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı? Stefan Kuntz maaşı ne kadar, ne kadar maaş alacak?
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ STEFAN KUNTZ KİMDİR?
TFF'den yapılan açıklamada, ''TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.
Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.'' denildi.
''HOŞ GELDİN STEFAN''
Milli Takımlar'ın da resmi Twitter hesabından 'Hoş geldin Stefan Kuntz!' paylaşımı yapıldı.
TFF 20 Eylül Pazartesi saat 15:00'te Kuntz için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.
STEFAN KUNTZ'UN MAAŞI NE KADAR?
Kuntz'un maaşı yarınki toplantı sonrası belli olacak. Resmi açıklama yapıldığında son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz 30 Ekim 1962 Almanya doğumludur. 58 yıl yaşındaki teknik direktör Sabine Kuntz ile evlidir ve Laura-Isabelle Kuntz, Marc-Maurice Kuntz adlarında çocukları vardır.
STEFAN KUNTZ KİMLERİ ÇALIŞTIRDI?
Diziliş tercihi 4-3-3 yönünde olan Alman teknik adam kariyerine 1999 yılında Neunkirchen takımını çalıştırarak başladı.
2000'de Karlsue'nin başına geçen Kuntz, 2003'te ise Mannheim'i çalıştırdı. Farklı takımlarda görev aldıktan sonra 2006'da Bochum'un başına geçti.
2008 yılında ise K'lautern ile anlaştı.
Bir süre DFL'de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan başarılı teknik adam 2020'de Almanya milli takımının başına geçti. 7 Ağustos 2021'de ise Alman teknik adamla yollar ayrıldı.
Futbolculuk yıllarında Beşiktaş'ta da forma giyen Kuntz 1995-1996 yıllarında siyah beyazlı takımın formasını terletmişti.
Öte yandan Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de Almanya U 21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.