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    Süper Lig'de geride kalan 4 haftada ceza sahası içerisinde en fazla topla buluşan takım Trabzonspor oldu

    Süper Lig'de geride kalan 4 haftada ceza sahası içerisinde en fazla topla buluşan takım Trabzonspor oldu. Toplam 24 kez ceza sahası içerisinde topla buluşan Bordo-Mavili takımın futbolcuları bu buluşmaların önemli bir bölümünü golle sonuçlandırmayı başardı. Trabzonspor'u topla buluşma rakamlarında Giresunspor ve Fatih Karagümrük kulübü takip etti.

    Rakip kalede cirit atıyorlar

    Süper Lig'de geride kalan 4 haftada ceza sahası içerisinde en fazla topla buluşan takım Trabzonspor oldu. Toplam 24 kez ceza sahası içerisinde topla buluşan Bordo-Mavili takımın futbolcuları bu buluşmaların önemli bir bölümünü golle sonuçlandırmayı başardı. Trabzonspor'u topla buluşma rakamlarında Giresunspor ve Fatih Karagümrük kulübü takip etti.

    Kadrosunu sezon başında Cornelius, Koita, Gervinho, Hamsik gibi yıldızlarla takviye eden Karadeniz Fırtınası, 10 kezle ligin en fazla gol atan takımı... Bu arada ligin ilk 4 haftasında 4 gol atan Nwakaeme, 1976- 77 sezonu ilk 4 haftasında 4 gol atan Necmi Perekli'yi yakalamıştı. Nijeryalı yıldız bugün gol atarsa rekor kıracak.

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