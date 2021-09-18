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    Güney Kore'nin Dong-A gazetesi, Kim Min-Jae'yi övdü! Mücevher gibiydi

    Fenerbahçe'nin E.Frankfurt ile oynadığı Avrupa Ligi maçı Kim Min-Jae'den ötürü Güney Kore'de canlı yayınlandı. Kore basını da maça büyük ilgi gösterdi. Güney Kore’nin Dong-A gazetesi, Kim Min-Jae için “Bir mücevher gibiydi. Kendisine olan güvenin karşılığını verdi” yorumunu yaptı.

    Mücevher gibiydi

    F.Bahçe'nin E.Frankfurt ile oynadığı Avrupa Ligi maçı Kim Min-Jae'den ötürü Güney Kore'de canlı yayınlandı. Kore basını da maça büyük ilgi gösterdi. Dong- A gazetesinde yer alan Kim Min- Jae haberlerinde ise "Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı Avrupa Ligi mücadelesinde önemli rol oynadı. Tehlike bölgelerinde sert müdahaleler yapan bir mücevher gibiydi. Kendisine olan güvenin karşılığını verdi. 29. dakikada Kostic'in boş kaleye yaptığı vuruşu, vücudunu ortaya koyarak engelledi." cümleleri yer aldı. Kim için TV Chosun "Demir gibi defans yaptı" yorumunu yaptı.

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