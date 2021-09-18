Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün İstanbul'da başlayacak. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek şampiyona yarın sona erecek. Şampiyonada 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak.

Müsabakalara 15 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek. Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak iki gün boyunca okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek.

MAS GÜREŞİ NEDİR?

Mas Güreşi adını Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas" kelimesinden almıştır. Kol, bacak ve sırt kaslarını aynı anda çalıştıran bu spor, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği tek spor türüdür... Mas güreşi kırmızı ve mavi olarak iki tarafta iki sporcunun oturduğu, aralarında tahta olduğu ve bir sopa aracılığıyla birbirleriyle spor yaptığı bir spor türüdür.

İŞTE PROGRAM

BUGÜN:

11.00-11.30 Açılış

11.30-16.00 Eleme Müsabakaları

16.00-17.30 Final Müsabakaları

17.30-18.00 Ödül Töreni

10.00-18.00 Geleneksel Spor ve Oyun Etkinlikleri