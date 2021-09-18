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    Bild gazetesi, Eintracht Frankfurt ağlarını sarsan Mesut Özil'i manşete taşıdı

    Eintracht Frankfurt deplasmanında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Mesut Özil, Alman basınında manşetleri süsledi. Bild gazetesi, "Frankfurt'ta dünya şampiyonu Mesut Özil'in sansasyonel dönüşü" başlığını kullanarak, Mesut'un 2018'de Alman Milli Takımı'ndan ayrılışından sonra ilk kez Alman futbol sahnesine çıktığını vurguladı.

    Sansasyonel dönüş

    Eintracht Frankfurt deplasmanında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Mesut Özil, Alman basınında manşetleri süsledi. Bild gazetesi, "Frankfurt'ta dünya şampiyonu Mesut Özil'in sansasyonel dönüşü" başlığını kullanarak, Mesut'un 2018'de Alman Milli Takımı'ndan ayrılışından sonra ilk kez Alman futbol sahnesine çıktığını vurguladı.

    Express gazetesi, "Frankfurt son dakikada nakavttan kurtuldu, Özil Almanya dönüşünde gol attı" başlığını kullandı. Spiegel dergisi ise "Frankfurt'un Fenerbahçe ile berabere kalması: Bir maçın ihtiyaç duyduğu her şey" başlığıyla duyurduğu haberinde Mesut Özil'den övgüyle bahsetti.

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