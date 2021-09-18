Beşiktaş stoperde Necip-Montero ikilisi ile çıkacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida ve Welinton'un yokluğunda stoper ikilisini Montero-Necip Uysal'dan oluşturacak. Defans hattının diğer oyuncuları ise sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte N'Sakala olacak.

75 MİLYON HAVAYA UÇUYOR!

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ljajic, Lens ve Douglas ile sözleşme feshi yapılamadı. 3 oyuncunun Beşiktaş'a yıllık maliyeti 75 milyon lirayı buluyor.

İZMİR DERBİSİ ALTAY'IN

Süper Lig'de 18 yıllık aranın ardından oynanan derbide Altay, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Göztepe 26'da Soner'in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Altay 71'de Kappel ile eştiliği sağladı. 90+3'te Paixao, Siyah-Beyazlılar'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Karşılaşmada Altay adına Thaciano 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

KARAGÜMRÜK'TEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Karagümrük, Süper Lig'in 5. hafta maçında 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup etti. Maçta Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Bertolacci (2) ve Pesic (2) kaydetti. Malatya'nın gollerini 18'de Tetteh, 24'te Mustafa ve 40'ta Chouiar attı. Yeni Malatyaspor'da Nshimirimana 61'de kırmızı kart gördü.

ROSSI'YE TERAPİ

Kanarya'nın yenilerinden Uruguaylı Diego Rossi'nin ilk 2 maçtaki performansı eleştiri topladı. Vitor Pereira ise Frankfurt maçı sonrası oyuncusuyla özel olarak ilgilenerek moralini yükseltti.

PELKAS 10 PENALTININ 4'ÜNÜ KAÇIRDI

Eintracht Frankfurt maçında penaltıdan yararlanamayan Pelkas'ın ilginç istatistiği. Yunan yıldız, kariyeri boyunca 10 kez penaltı noktasına geldi. 6'sını gole çevirdi, 4'ünü ise kaçırdı.

LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün Kasımpaşa-Trabzon ve Antalya-Beşiktaş maçının dışında iki heyecan daha yaşanacak. Saat 13.30'da Sivas-Gaziantep ve 19.00'da A.Demir-Rize maçları oynanacak.

TÜM DÜNYA ONU İZLEDİ

Dünyanın sayılı gösteri pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa'nın "Tunnel Pass" projesi tüm dünyada yayınlandı. Costa, 1730 metre ile 'Uçak İle En Uzun Tünel Uçuşu' rekorunu kırdı.

YARI FİNALDE ÇIKTIK

Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Takımımız bugün finalde Rusya ile karşılaşacak.

ASLAN 117 KİLOMETRE KOŞTU

Gençleşen kadrosuyla koşu mesafelerini büyük ölçüde artıran Galatasaray, Lazio önünde de önemli bir istatistik elde etti. Sarı-Kırmızılılar, İtalyar ekibi önünde 117.3 km. koşarken, Berkan 13.1 km. ile yine takımın lideri oldu.

249 MİLYONLUK ANLAŞMA

Galatasaray, forma göğüs ve sırt sponsorluğu için araç kiralama firması SIXT ile yeni bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Mevcut anlaşma 2+3 yıllığına yenilenirken toplam sponsorluk ücretinin 249 milyon 350 bin TL olduğu açıklandı.

MARCAO EN İYİ 11'E SEÇİLDİ

Kadro dışı cezası bittikten sonra yaklaşık 1 aylık aranın ardından Galatasaray formasını giyen Marcao'nun dönüşü muhteşem oldu. Lazio maçında yıldızlaşan Brezilyalı savunmacı, UEFA tarafından en iyi 11'e alındı.

FENERBAHÇE GECENİN YILDIZI

Fener Frankfurt karşısında 2.81 gol beklentisi oranı yakaladı. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi ilk grup maçlarında en yüksek oranı yakalayan takım oldu.