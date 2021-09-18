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    • 18.09.2021 20:27
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    Ampute Milli Takımı - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya EAFF final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    A Milli Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar, Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Böylece Milliler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalmış oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından final maçı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ampute Milli Takımı İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya EAFF final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Ampute Milli Takımı İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya EAFF final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    A Milli Ampute Takımı Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. 18 Eylül Cumartesi günü Rusya ile karşı karşıya gelen Milliler 5-2 galip gelerek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmayı yakından takip edecek vatandaşlar maç saati ve tarihi hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Ampute Milli Takımı İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya EAFF final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI - İSPANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE İSPANYA EAFF FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3'üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32'nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42'nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 14'üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2'nci dakikada Dimitri Udalov'dan attı.



    Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 21.00'de Cracovia Stadyumu'nda oynanacak finalde, yarı finalde ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.



        Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tribünden izledi.

        Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.
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