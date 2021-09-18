A Milli Ampute Takımı Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. 18 Eylül Cumartesi günü Rusya ile karşı karşıya gelen Milliler 5-2 galip gelerek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmayı yakından takip edecek vatandaşlar maç saati ve tarihi hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Ampute Milli Takımı İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya EAFF final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?