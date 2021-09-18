Almanya Federasyonu, Kuntz’un Milli Takımımız’ın başına geçtiğini böyle duyurdu: Bir dostluk göstergesi

Milli Takımımız'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor... Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada U21 takımını çalıştıran genç hocayla sözleşmesinin fesh edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir. U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir" ifadelerini kullanıldı.

Kısa süre içinde TFF'den de Kuntz ile ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Öte yandan Bayern Münih U17 takımında görev yapan Halil Altıntop'un büyük bir ihtimalle Kuntz'un yardımcısı olarak göreve başlayacağı ifade ediliyor.