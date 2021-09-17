Mesut Özil için paylaşım yapmıştı! Sinan Gümüş’ten Fenerbahçe için yeni hamle yolda

Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.

LİSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.