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    • 17.09.2021 21:07
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    • 17.09.2021 21:17
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    Mesut Özil için paylaşım yapmıştı! Sinan Gümüş’ten Fenerbahçe için yeni hamle yolda

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş 'af' bekliyor. Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta gol atan Mesut Özil’e maç sırasında destek mesajı paylaşan Sinan, bu mesajı ile takıma geri dönmek istediğinin sinyallerini vermişti. Gümüş yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Sinan Gümüş’ten yeni hamle yolda

    Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip Sarı-Lacivertliler'de kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.

    GÖRÜŞME YAPACAK
    Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince Sarı-Lacivertli takımda kalmıştı.

    Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.

    LİSANSI ÇIKARILDI
    Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.

        ÖZİL PAYLAŞIMIYLA SİNYAL VERDİ
        Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta gol atan Mesut Özil'e maç sırasında destek mesajı paylaşan Sinan, bu mesajı ile takıma geri dönmek istediğinin sinyallerini vermişti.
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