UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ve Galatasaray bugün ilk sınavlarını verecek

UEFA Avrupa Ligi gruplarında iki temsilcimiz bugün ilk sınavlarını verecek. E Grubu'nda yer alan Galatasaray ünlü İtalyan ekibi Lazio'yu Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak olan zorlu maçta Matej Jug düdük çalacak. D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe ise Almanya deplasmanına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Deutsche Bank Arena'da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. 22.00'de başlayacak olan maçı Maurizio Mariani yönetecek.

GALATASARAY ZORU SEVER

Tarihi Avrupa başarılarıyla dolu olan Galatasaray bugün yeni bir zafer için sahaya çıkacak. Cimbom, İtalyan ekibi Lazio'yu devirerek gruba galibiyetle başlamanın planını yapıyor.

TEK HEDEF GALİBİYET

Fener eksik olsa da Frankfurt deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, Almanya'da gurbetçi taraftar desteğine güveniyor.