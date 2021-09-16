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    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan sert açıklamalar

    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Galatasaray maçında akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı. Tüm yorumcuların penaltı dediği pozisyonda, gerek hakem Ali Palabıyık, gerekse VAR'daki Cüneyt Çakır sebebini bilmediğimiz bir biçimde penaltı kararını veremedi" dedi.

    Trabzon’dan veryansın!

    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Galatasaray maçında akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı. Tüm yorumcuların penaltı dediği pozisyonda, gerek hakem Ali Palabıyık, gerekse VAR'daki Cüneyt Çakır sebebini bilmediğimiz bir biçimde penaltı kararını veremedi" dedi.

    Doğan, "Üst düzey görevler alan Cüneyt Çakır'ın bu pozisyonu, özellikle de önündeki ekranlardan bakarak görememesi bizlerin aklında soru işaretleri bırakıyor. Trabzonspor olarak şaibelerden, soru işaretlerinden ve art niyetli kararlardan arınmış bir sezon istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan sert açıklamalar
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