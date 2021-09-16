Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, Frankfurt maçı öncesi konuştu: Öz güvenli bir takım istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu bir mücadeye çıkacaklarını söyleyen Pereira, "Ben maçta özgüvenli bir takım görmek istiyorum. Teknik ve taktik olarak kaliteli bir takım görmek istiyorum. Kolay olmayacak ama buraya gelmemizi sağlayan öz güveni göstermemiz gerekiyor." dedi.

Portekizli teknik adam Mesut Özil için ise, "Kendisi bizim için çok önemli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE ÇOK TECRÜBELİ

Almanya'da zor günler yaşayan Frankfurt, Fenerbahçe maçına çıkış karşılaşması gözüyle bakıyor. Teknik direktör Oliver Glasner, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli futbolcuları var. Çok iyi hazırlandık. Futbolcular formda. Sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi.