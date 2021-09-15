UEFA Avrupa Ligi bugün start alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)





TRİATLONDA DOKTORLARIN BÜYÜK BAŞARISI!

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Barkın Kültürsay ve Samet Uysal'dan triatlonda büyük başarı. Dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda mücadele eden ikili mücadeleyi 3. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.



ING BASTKETBOL LİGİ TRT VE TİVİBU'DA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi maçlarının yayın hakları konusunda TRT ve Tivibu ile yeniden anlaşıldığını açıkladı. TBF'den yapılan açıklamaya göre, Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayımlayacak. Ayrıca ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından izleyicilerle buluşacak.



JÖRGENSEN: KASIMPAŞA EN DOĞRU SEÇİM OLDU

Kasımpaşa'nın Danimarkalı futbolcusu Nicolai Jörgensen, doğru zamanda Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Kasımpaşa'nın kariyerimde işleri tekrar yoluna koyabilmemde çok ciddi yardımı olabileceğini düşünüyorum." dedi. Jörgensen, Geçen sezon kulübüFeyenoord izin vermediği için gelemediğini de söyledi.



BURSASPOR'DAN TEPKİ: 1.LİG'DE VAR İSTİYORUZ

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, ilk 4 haftada yaşanan hakem hataları sebebiyle TFF'ye çağrıda bulundu. Bazı pozisyonlara yer verilen bir video yayınlayan Bursaspor, TFF'ye "1.Lig'de VAR istiyoruz" mesajını yolladı.



ÜMRANİYESPOR 5'TE 5 YAPTI!

TFF 1. Lig'de lide Ümraniyespor, 5.hafta maçında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-0 yendi ve 5'te 5 yaptı. Ümraniye'nin gollerini Onur Ayık ve Del Valle kaydetti. Konuk ekip ligde hiç gol yemedi.



1. LİG'DE 4 MAÇ OYNANACAK

TFF 1. Lig'in 5. haftası bugün oynanacak 5 maçla sürecek. Saat 17.00'de Denizlispor- Adanaspor ve Gençlerbirliği- Altınordu, saat 20.00'de ise Bursaspor- Samsunspor ile Menemenspor- Manisa FK maçları oynanacak.



NOURİNE'E 10 YIL MEN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'e destek vermek amacıyla İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyunlardan çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine, spordan 10 yıl men cezası aldı.





