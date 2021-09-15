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    UEFA Avrupa Ligi bugün start alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    UEFA Avrupa Ligi bugün start alıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 17.30'da Spartak Moskova-Legia Varşova maçı oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray ise maçlarının yarın oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.



    RONALDO'NUN GOLÜ MANU'YA YETMEDİ
    Şampiyonlar     Ligi F Grubunda Manchester United, Ronaldo'nun golüyle öne geçtiği maçta Young Boys'a 2-1 yenildi. Diğer sonuçlar: Barcelona- B.Münih:0-3, D.Kiev-Benfica:0-0, Sevilla-Salzburg: 1-1,Villarreal-Atalanta: 2-2, Lille-Wolfsburg: 0-0, Chelsea- Zenit:1-0, Malmö-Juventus:0-3.



    F.BAHÇE MUHAMMED İLE YOLLARINI AYIRDI
    Fenerbahçe Beko oyuncularından Ali Muhammed ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.



        TRİATLONDA DOKTORLARIN BÜYÜK BAŞARISI!
        Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Barkın Kültürsay ve Samet Uysal'dan triatlonda büyük başarı. Dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda mücadele eden ikili mücadeleyi 3. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

        ING BASTKETBOL LİGİ TRT VE TİVİBU'DA
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi maçlarının yayın hakları konusunda TRT ve Tivibu ile yeniden anlaşıldığını açıkladı. TBF'den yapılan açıklamaya göre, Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayımlayacak. Ayrıca ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

        JÖRGENSEN: KASIMPAŞA EN DOĞRU SEÇİM OLDU
        Kasımpaşa'nın Danimarkalı futbolcusu Nicolai Jörgensen, doğru zamanda Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Kasımpaşa'nın kariyerimde işleri tekrar yoluna koyabilmemde çok ciddi yardımı olabileceğini düşünüyorum." dedi. Jörgensen, Geçen sezon kulübüFeyenoord izin vermediği için gelemediğini de söyledi.

        BURSASPOR'DAN TEPKİ: 1.LİG'DE VAR İSTİYORUZ
        TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, ilk 4 haftada yaşanan hakem hataları sebebiyle TFF'ye çağrıda bulundu. Bazı pozisyonlara yer verilen bir video yayınlayan Bursaspor, TFF'ye "1.Lig'de VAR istiyoruz" mesajını yolladı.

        ÜMRANİYESPOR 5'TE 5 YAPTI!
        TFF 1. Lig'de lide Ümraniyespor, 5.hafta maçında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-0 yendi ve 5'te 5 yaptı. Ümraniye'nin gollerini Onur Ayık ve Del Valle kaydetti. Konuk ekip ligde hiç gol yemedi.

        1. LİG'DE 4 MAÇ OYNANACAK
        TFF 1. Lig'in 5. haftası bugün oynanacak 5 maçla sürecek. Saat 17.00'de Denizlispor- Adanaspor ve Gençlerbirliği- Altınordu, saat 20.00'de ise Bursaspor- Samsunspor ile Menemenspor- Manisa FK maçları oynanacak.

        NOURİNE'E 10 YIL MEN
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'e destek vermek amacıyla İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyunlardan çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine, spordan 10 yıl men cezası aldı.
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        Emlakçı oyunu
        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi bugün start alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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